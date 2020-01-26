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  • 27.01.2020 09:18
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:18

ve Bağkur emeklisi 3 aylık fark (ek) ödemesi kaç TL, hangi tarihte, ne an yatacak? Emekliye 400 liradan fazla verilecek!

Emekli maaşları landı. 2020 yılında 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de gerçekleşecek. Günün haberinde 2020 ocak ayı zammı sonrası maaş zammı ve fark ödemeleri de yatacak. Emekliye zamlı Ocak ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. İşte o gelişmeler. Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

Emekliye 400 liradan fazla verilecek!

SGK ve Bağkur emeklisi 3 aylık fark ödemesi hakkında bilgi almaya çalışıyor. Bu anlamda milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başladı. SSK emeklileri yüzde 6.5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında almaya başladı. 2020 yılında 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de gerçekleşecek. Emekliye zamlı Ocak ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde... SGK ve Bağkur emeklileri ödemeleri ilgili bankalardan ve PTT şubelerinden alabilecek.

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HaberlerEkonomi HaberleriSGK ve Bağkur emeklisi 3 aylık fark (ek) ödemesi kaç TL, hangi tarihte, ne zaman yatacak? Emekliye 400 liradan fazla verilecek!
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