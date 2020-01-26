SGK ve Bağkur emeklisi 3 aylık fark ödemesi hakkında bilgi almaya çalışıyor. Bu anlamda milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başladı. SSK emeklileri yüzde 6.5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında almaya başladı. 2020 yılında 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de gerçekleşecek. Emekliye zamlı Ocak ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde... SGK ve Bağkur emeklileri ödemeleri ilgili bankalardan ve PTT şubelerinden alabilecek.

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