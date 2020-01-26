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  • 27.01.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:17

başvuru şartları nedir? 27 Ocak 2018 2. dönem , nereye ödenir?

Buzağı destek ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde gerçekleştirilen destek ödemelerin tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi. Bu ödemelerden faydalanan besiciler ödemelerin tarihlerini araştırıyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 26 Ocak Buzağı destek ödemeleri yattı mı? Buzağı desteklemelerinden faydalanabilmek için, adına başvuru yapılan buzağının 120 gün yani 4 ay kadar bir süreyi işletmede tamamlamış olmaktadır.

2020 yılı buzağı destek ödemeleri başvuru şartları nedir?

27 Ocak tarihi itibari ile 2018 2. dönem buzağı desteği ile ilgili gelişmeler çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin tarihleri açıklanmıştı. Yapılan açıklamaya göre, T.C. kimlik numarasının sın hanesi 0 ve 2 ile biten besicilerin ödemeleri 24 Ocak saat 18.00'dan sonra gerçekleştirildi. Son hanesi 4, 6, 8 olanlar ödemelerin tarihlerini merak ediyorlar. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 27 Ocak buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

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