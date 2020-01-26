27 Ocak tarihi itibari ile 2018 2. dönem buzağı desteği ile ilgili gelişmeler çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin tarihleri açıklanmıştı. Yapılan açıklamaya göre, T.C. kimlik numarasının sın hanesi 0 ve 2 ile biten besicilerin ödemeleri 24 Ocak saat 18.00'dan sonra gerçekleştirildi. Son hanesi 4, 6, 8 olanlar ödemelerin tarihlerini merak ediyorlar. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 27 Ocak buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

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