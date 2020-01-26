SGK, SSK, Bağ-Kur emekli maaş sorgulama işlemleri milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Bu bağlamda emekli maaşlarına 6.49 oranında zam yapılmıştı. Ayrıca SGK tarafından sorgulamaya açılan yeni uygulama ile vatandaşların emekli olduklarında alacakları maaş tutarlarını bir tıkla öğrenebilmekte. Kişilerin e-devlet şifreleri olmaması ya da e-devlet harici ne zaman emekli olurum sorgusu yapabilmeleri SGK'nın kendi internet sistemi üzerinden de mümkündür. Emekli olursam kaç para alırım, emekli olursam ne kadar tazminat alırım? Soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta.

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