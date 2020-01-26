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  • 27.01.2020 08:58
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 08:58

Dolar/TL son durum nedir? 27 Ocak euro ve oldu? İşte güncel alım satım kuru!

27 Ocak euro ve oldukça merek ediliyor. Vatandaşlar tarafından kurları yakından takip ediliyor. Bu bağlamda haberimizde detaylara yer verdik. Yeni haftada yükseliş grafiğini sürdüren dolar kuru bu sabaha da yüzde 0.03 primle başladı.  Dolar/TL, bugün 5,93'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 6,57'de yer alıyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9236 lira ve en yüksek 5.9484 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5501 lira ve en yüksek 6.5705 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında işlem görmüştü. Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 27 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar! İşte canlı döviz kurları

Dolar - euro kaç TL? 27 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. İşte 26 Ocak güncel döviz alım satım kuru... Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda 2020 yılı sonunda dolar kurunun 6.41 olacağının beklendiğine, Ocak 2021 'de ise 6,43 TL olacağına yer verildi. "2020 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,41 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönminde 6,35 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL olarak gerçekleşmiştir"

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