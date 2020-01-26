Altın fiyatlarında yükseliş yeniden başladı. Coronavirüsü endişesinin azalmasıyla düşüşe geçen ve dünkü kapanışta 298,50 liradan işlem gören gram altın, 26 Ocak'a 300,36 liradan başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Ocak serbest piyasada canlı altın fiyatları.. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ocak canlı altın fiyatları...

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