Dolar - euro kaç TL? 26 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. İşte 26 Ocak güncel döviz alım satım kuru... Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda 2020 yılı sonunda dolar kurunun 6.41 olacağının beklendiğine, Ocak 2021 'de ise 6,43 TL olacağına yer verildi. "2020 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,41 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönminde 6,35 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL olarak gerçekleşmiştir"

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