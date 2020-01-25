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  • 25.01.2020 20:44
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 20:44

Bakan Selçuk duyurdu: ve 'da prim ödeme süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: " ve 'da prim ödeme süresini 2020 tarihine kadar uzattık."

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