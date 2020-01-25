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  • 25.01.2020 21:36
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 21:36

Bankalar yeni fırsatlar sundu! Faizde düşüş sürüyor! BBVA, Ziraat, Akbank, kaç oldu?

Kredi faizlerinde bankalar vatandaşa yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle geçen yılın son çeyreğinden itibaren bankalardan peş peşe faiz indirim açıklaması yapıldı. Açıklamaların ardından kredilere on binlerce talep yağdı. Ev, araba almayı ya da borçlarını kapamayı düşünen on binlerce kişi kredi talebinde bulundu. Kredilere yoğun talep gösterilmesinin ardından ekonomide de canlılık yaşandığı görülüyor. On binlerce kişi güncel faiz oranlarını takip ederken arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. İşte bankaların sunduğu faiz teklifleri

Faizde düşüş sürüyor! İşte banka banka faiz oranları

Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisinde yeni indirimler gelmeye devam ediyor. Bankaların kredi faiz oranlarına dair yaptığı açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kredi çekmeyi düşünenler faiz oranlarındaki güncel durumu öğrenmek istiyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan faiz indirimlerine 4.5 aylık süreçte pek çok banka katılım sağladı. Böylece kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi çekerek ev ve araba aldı.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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