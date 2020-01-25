Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisinde yeni indirimler gelmeye devam ediyor. Bankaların kredi faiz oranlarına dair yaptığı açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kredi çekmeyi düşünenler faiz oranlarındaki güncel durumu öğrenmek istiyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan faiz indirimlerine 4.5 aylık süreçte pek çok banka katılım sağladı. Böylece kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi çekerek ev ve araba aldı.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...