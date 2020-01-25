AGİ tablosuna göre Şubat ayında ne kadar maaş yatacak? Yeni ayın gelmesine günler kala milyonlarca çalışanın AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağına dair araştırmaları yoğunluk kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti. İşte 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.