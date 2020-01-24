Zamlı maaşlar için geri sayım! Brüt net Asgari ücret ve AGİ 2020 yılında ne kadar oldu?

Brüt net Asgari ücret ve AGİ 2020 yılında ne kadar oldu? Asgari ücret her yıl başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı komisyonun ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler sonrasında ortaya çıkıyor. 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret ve AGİ zam oranı belirlendi. Şubat ayına geri sayım başladı. Asgari ücret ve AGİ ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, brüt net asgari ücret ve AGİ 2020 yılında ne kadar oldu? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

2020 BRÜT/NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.