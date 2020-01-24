Türkiye İş Kurumu her hafta yüz binlerce kişiyi iş sahibi yaparak istihdama büyük katkı sunuyor. Özellikle kendi alanında iş arayan vatandaşlar kurumun resmi sitesinde yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Duyurulan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılıyor. Peki, İŞKUR 100 bin personel alımı için tarih duyuruldu mu? İşte kurum aracılığıyla yeni yılda yapılacak olan personel alımları

100 BİNE YAKIN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre; İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan Türkiye İş Kurumu üzerinden 100 bine yakın personel alımı yapılacak. Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu 40 bin personel alımı için ilana çıkıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmayan adayların başvuru yapacağı iş kolları arasında en fazla ön muhasebeci, kasiyer, konfeksiyon işçisi, satış danışmanı, makineci, beden işçisi aranıyor. Özel okullar da İŞKUR üzerinden matematik, fizik öğretmeni arıyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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