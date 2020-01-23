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  • 23.01.2020 19:27
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 19:27

Tediye 2020 ödemeleri ne zaman? Taşeron işçi hakkında açıklama geldi mi?

2020 yılı tediye ödeme tarihleri, ülkemizde farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde taşeron işçileri tediye ödemelerinin yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Ödemelerle birlikte taşerondan kadroya geçen işçiler ve kamu işçileri ikramiye almaya hak kazanacak. Peki, taşeron işçi ilave tediye 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen son detaylar...

Taşeron işçi ilave tediye ödemeleri, binlerce işçi tarafından araştırılmaya başlandı. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödeniyor. Ocak ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde "2020 yılı tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusu taşeron işçilerinin gündeminde bulunuyor.

2020 YILI TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

4 farklı taksit halinde ödenecek tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olacak. Karar yayımlandıktan sonra ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak.

2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde ilave tediye ödemesi yapıldı. Buna göre Ocak ayı tediye ödemelerinin Ocak ayı sonunda yatırılması bekleniyor.

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