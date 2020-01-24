TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin 2020 yılı kampanyasına başvuru yapan toplam 1 milyon 211 bin 518 kişi kura tarihlerine kilitlendi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ 2020 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.