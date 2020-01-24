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  • 24.01.2020 10:03
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 10:04

Son dakika: güne yükselişle başladı | 24 Ocak endeksi

Son dakika haberi... İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,94 artarak 123.693,69 puana yükseldi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.153,46 puan ve yüzde 0,94 değer kazanarak 123.693,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,96 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile ulaştırma, tek değer kaybeden ise yüzde 0,21 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün 122.000-123.500 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 0,17 azalışla 122.540 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı 'ın Senato'da devam eden yargılama süreci ve 'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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