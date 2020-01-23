Bankalarda TL varlıkları olanlara Merkez Bankası'ndan kötü haber gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası düzenlemiş olduğu Para Politikaları Kurulu'nun (PPK) faiz toplantısında yine beklentilerle paralel bir şekilde politika faizinde indirime gitti Bu gelişmenin ardından Merkez Bankası PPK son 5 toplantısında arka arkaya yaptığı kademeli indirimler ile politika faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 11.25'e kadar indirdi. 32 günlük mevduat faiz oranları ise %10 ortalamasında seyrediyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %12,50 seviyesine gerilerken, en düşük mevduat faiz oranı %9 seviyesinden uygulanıyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

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