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  • 24.01.2020 09:12
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:12

24 Ocak En yüksek veren banka değişti! çakıldı! İşte en yüksek vadeli mevduat faizleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez (), Para Politikaları Kurulu'nun son 5 toplantısından indirimi kararı çıktı. Bu gelişmelerle birlikte politika faizi yüzde 11.25 seviyesine gerilerken, TL'nin reel getirisi eksi yüzde 0,59'a indi. Yapılan son güncellemenin ardından en yüksek faiz veren banka Fibabank oldu. Fibabank vadeli mevduat faizi yüzde 12,50'ye yükseldi. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

Vadeli mevduat faizleri çakıldı! En yüksek faiz veren banka değişti!

Bankalarda TL varlıkları olanlara Merkez Bankası'ndan kötü haber gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası düzenlemiş olduğu Para Politikaları Kurulu'nun (PPK) faiz toplantısında yine beklentilerle paralel bir şekilde politika faizinde indirime gitti Bu gelişmenin ardından Merkez Bankası PPK son 5 toplantısında arka arkaya yaptığı kademeli indirimler ile politika faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 11.25'e kadar indirdi. 32 günlük mevduat faiz oranları ise %10 ortalamasında seyrediyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %12,50 seviyesine gerilerken, en düşük mevduat faiz oranı %9 seviyesinden uygulanıyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

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