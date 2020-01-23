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  • 24.01.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:17

2020 yılı Ziraat sı ihtiyaç, konut, taşıt ve esnaf kredisi başvuru ve cazip koşullar! Ziraat Bankası 0.49 konut kredisi...

Ziraat sı tarafından verilen 0.49 konut kredisi müjdesi vatandaşları oldukça sevindirmişti. Daha sonra ise da 0.49 oranı ile konut kredisi vereceği müjdesini paylaştı. yapmış olduğu açıklamasında 240 ay vadeli 0.49 faiz oranı ile konut kredisi verileceği duyurulmuştu. 0.49 faiz oranı avantajıyla konut kredisi kullanan vatandaşlar, 240 ay vade seçeneğini tercih ettiklerinde aylık 709 TL tutarındaki taksitlerle borçlarını ödeyebiliyor. 2020 yılı Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt ve esnaf kredisi başvuru şartları haberimizde.

Ziraat Bankası cazip kredi oranları sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt ve esnaf kredisi için vatandaşlar banka şubesine akın ettiler. Konut kredisi hesaplama aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz. Ayrıca Ziraat Bankası çiftçilere, girişimcilere, emeklilere, memurlara her koldan vatandaşa en uygun faiz oranlarını sağlayan bankalardan biridir. Özellikle tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren çiftçilerin en büyük destekçisi olarak bilinmektedir. İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, konut, taşıt ve esnaf kredisi başvuru ve cazip koşullar...

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