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Türkler yaptı ’e gidiyor

 cılık tarafından işbirliği ve desteğiyle düzenlenen , 16'ncı kez kapılarını açtı. 2 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle düzenlenen fuara, 150 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

Türkler yaptı Çin’e gidiyor
İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu işbirliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen CNR İMOB Mobilya Fuarı, 16'ncı kez kapılarını açtı. 2 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle düzenlenen a, 150 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan, fuarda, 'e gönderilecek 450 bin lira değerindeki yatak odası takımını sergilediklerini söyledi. Gürcan, "Ustaların üzerinde 3 ay uğraştığı tamamen el oyması takımda altın varaklar kullanıldı. Kadın ustaların varaklarını yaptığı yatak odasındaki tekstiller ise yüzde 100 ipekten oluşuyor" dedi.

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