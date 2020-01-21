2020 yılı Ocak ayı güncel faiz oranları kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Son olarak bir banka daha konut kredisinde uygun kredi faiz fırsatını vatandaşlara duyurdu. Şimdilerde kredi çekmeyi düşünen vatandaşların kredi faiz oranları hakkında araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Son olarak ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiği duyuruldu. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel faiz oranları

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0.94 FIRSATI SUNULDU

ING Türkiye, konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini açıkladı.

Eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak yeni faiz oranı ile ING Türkiye konut piyasasında yaşanan hareketliliğe paralel olarak müşterilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarında yanlarında olmayı hedefliyor. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, avantajlı faiz oranları ile müşterilerinin konut alımlarında yanlarında olabilmekten ve böylece ekonomiye katkı veriyor olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut için: 0.79

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