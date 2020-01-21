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  • 22.01.2020 07:30
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 07:30

son dakika! 22 Ocak ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Dünkü kapanışta 5.92 seviyesinde işlem gören dolar kuru, 22 Ocak'a 5,9327 seviyesinde başladı. Piyasalarda Çin'deki gelişmeler ve Trump'ın yargı süreci takip ediliyor. Döviz yatırımcıları güncel döviz kurlarını araştırıyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 22 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Dolar dünkü kapanışta en düşük 5.9125 lira ve en yüksek 5.9350 lirayı gördükten sonra 5.92-5.93 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5455 lira ve en yüksek 6.5859 lirayı gördükten sonra 6.57-6.58 lira aralığında işlem görmüştü. Analistler, Çin'deki gelişmeler ve Trump'ın yargı sürecinin takip edileceğini bildirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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