Dolar son dakika... Dolar dünkü kapanışta en düşük 5.9125 lira ve en yüksek 5.9350 lirayı gördükten sonra 5.92-5.93 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5455 lira ve en yüksek 6.5859 lirayı gördükten sonra 6.57-6.58 lira aralığında işlem görmüştü. Analistler, Çin'deki gelişmeler ve Trump'ın yargı sürecinin takip edileceğini bildirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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