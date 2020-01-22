Resmi Gazete'de bir tebliğ yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile tütün, alkol ve nargilenin toptan ve perakende satış belgelerinin alımı ve yenilenmelerine zam geldiği bildirildi. Yapılan zamlar, alkol ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıyacak gibi duruyor. 2020 yılında ise sigara fiyatlarına düzenleme geleceği iddia edilmişti. Peki 2020'de sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. 2020 yılında sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sigara zammı gelirse detaylar takvim.com.tr'de

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