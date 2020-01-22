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  • 22.01.2020 11:06
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 11:09

Otomotiv devi milyonlarca aracını geri çağırıyor

Dünyanın en büyük üreticilerinden olan , araçlardaki hava yastığı problemi nedeniyle dünya genelinde 3,4 milyon aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağrılan araçların büyük bölümünün ABD'de olduğu öğrenildi.

Otomotiv devi milyonlarca aracını geri çağırıyor

Japon otomobil markası Toyota ABD'de 2,9 milyon, dünya çapında ise 3,4 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Dev şirket modelleri ve yıllarını duyururken sebebin hava yastığı olduğunu ifade etti.

Toyota hava yastığı arızaları sebebiyle 3 milyon aracını ABD'den geri çağırdı. Kaza anında hava yastıklarının açılmadığı yönünde tespitler sonrasında çağırılan araçlarla ilgili Toyota Motor açıklama yaptı;

"Toyota, ABD'de 2011-2019 Model Corolla, 2011-2013 Model Matrrix, 2012-2018 Model Avalon ve 2013-2018 Model Avalon Hibrid araçlarını çağırıyor. Bu da yaklaşık 2,9 milyon araç anlamına geliyor." dedi.

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