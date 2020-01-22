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  • 22.01.2020 16:51
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 16:51

lere 4D'li 4 müjde birden! , oranı....

2020 yılında 4D'li ler için önemli gelişmeler yaşanıyor. , oranı, tayin hakkı ve ikramiye (tediye) ödemesi açıklamaları merakla takip ediliyor. 2020 yılında 4D'li Taşeron işçiler ile ilgili önemli gelişmeler yaşanacak! Bu bağlamda 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. 2020 yılının Haziran ayında hükümet ile masaya oturacak taşeron işçiler tayin hakkı, yüzdelik dilim ve hakkında masadan mutlu olarak ayrılmayı istiyor. Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor

4D'li Taşeron işçilere müjde! Yüzdelik dilim, zam oranı...

4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. İşçiler tarafından açılan davalar neticesinde yüzdelik fark konusunda emsal kararlar verildi. Aynı şekilde tayin hakkı ve zam oranı ile ilgili önemli gelişmeler taşeron işçileri bekliyor. İşte taşeron işçiler hakkında son dakika gelişmeleri... Geçtiğimiz yıllarda ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayı içerisinde yapılmıştı. Şimdi gözler 2020 Ocak ayı ilave tediye ödemeleri tarihinde. Peki, tediyeler ne zaman yatacak? Taşeron ve kamu işçileri 2020 Ocak ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

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