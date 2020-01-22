4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. İşçiler tarafından açılan davalar neticesinde yüzdelik fark konusunda emsal kararlar verildi. Aynı şekilde tayin hakkı ve zam oranı ile ilgili önemli gelişmeler taşeron işçileri bekliyor. İşte taşeron işçiler hakkında son dakika gelişmeleri... Geçtiğimiz yıllarda ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayı içerisinde yapılmıştı. Şimdi gözler 2020 Ocak ayı ilave tediye ödemeleri tarihinde. Peki, tediyeler ne zaman yatacak? Taşeron ve kamu işçileri 2020 Ocak ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

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