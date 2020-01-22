4/D'li Taşeron işçi maaşlarına verilmeyen yüzdelik dilim ve ek ödeme ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sürekli işçilerin maaş zamlarına yönelik mahkemeden bazı kararlar çıktı. Çeşitli şehirlerde farklı kurumlarda çalışan taşeron işçilere yönelik alınan bu kararlarda işçilerin maaşları artırıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni yayımlanan 4/D 'li işçi alımı ilanında yüzdelik dilim detayı dikkatleri çekti. Yayımlanan ilanda güvenlik, temizlik görevlisi ve işçi alınacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında işçilere yüzdelik dilim ödeneceğine yer verildi. İşte yüzdelik dilim ve ek ödeme gelişmeleri...

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