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  • 21.01.2020 19:33
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 19:33

'da 2019'da en çok değer kaybeden hisseler

'da BIST 100 endeksi, 936,33 puan artarak 123.556,10 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 121.804,10 puanı, en yüksek 123.804,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla tamamladı. İşte 2019 Salı günü Borsa İstanbul'da en çok değer kaybeden hisseler...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da BIST 100 endeksi, açılışta 732,97 puan ve yüzde 0,60 değer kaybıyla 121.886,80 puana indi. Gün içinde en düşük 121.504,06 puanı, en yüksek 123.804,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, teknoloji endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.100,37 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 149.678,67 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 271'i prim yaptı, 112'si geriledi. , İş Finansal Kiralama, Petkim, Kardemir (D) ve Halk Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

EN ÇOK DEĞER KAYDEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 14,36 14,59 -1,58
Türk Hava Yolları 14,88 15,08 -1,33
Kerevitaş Gıda 3,39 3,43 -1,17
Migros Ticaret 26,34 26,64 -1,13
İş GMYO 1,86 1,88 -1,06
İpek Doğal Enerji 8,81 8,90 -1,01
Turcas Petrol 3,19 3,22 -0,93
Gübre Fabrik. 8,51 8,59 -0,93
Karel Elektronik 17,44 17,59 -0,85
Vestel 14,37 14,48 -0,76
Bizim Mağazaları 11,92 12,00 -0,67
Sasa Polyester 8,01 8,06 -0,62
Yataş 8,65 8,70 -0,57
Akbank 8,85 8,90 -0,56
Petkim 4,09 4,11 -0,49
Koç Holding 21,40 21,50 -0,47
Enka İnşaat 6,58 6,61 -0,45
Aksigorta 6,75 6,77 -0,30
Trakya Cam 3,57 3,58 -0,28
Anadolu Cam 4,66 4,67 -0,21

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