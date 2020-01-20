Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Bakan Albayrak, "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin tamamı, 2020'de şartları, vadesi, faizleri iyileşmeler oldukça daha da iyileşerek devam edecek." ifalerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın diğer açıklamaları:

(Kamusal zarar) Yıl sonu bilançoları açıklanacak. 3 kamu bankamız da gayet güzel karlılıklarını da açıklayacaklar"

"(İVME Finansman Paketi) Şu an itibarıyla tahsisler 50 milyar lirayı, kullanımlar da 30 milyar lirayı buldu"

"Türkiye'nin kuru 'şu veya bu demek' bence doğru değil. Ben hep şunu ifade etmeye çalışıyorum; Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı"