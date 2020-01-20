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  • 20.01.2020 14:58
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 15:03

'de sahibinden satılık göl!

’de 1991 yılında yapımına başlanan çalışmaları sırasında, barajda kullanılmak üzere üzerinde bulunan 12 dönümlük alandan alınan kil toprak nedeniyle alan göle döndü. Halk arasında “” olarak bilinen gölün hissedarlarından biri kendisine ait olan göle dönmüş 4 dönümü satışa çıkardı.

Başakşehir'de İçme suyu üretmek amacıyla 1991 yılında yapımına başlanan Sazlıdere Barajı çalışmaları sırasında, barajda kullanılmak üzere Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan 12 dönümlük alandan kil toprak alındı.

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