Başakşehir'de İçme suyu üretmek amacıyla 1991 yılında yapımına başlanan Sazlıdere Barajı çalışmaları sırasında, barajda kullanılmak üzere Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan 12 dönümlük alandan kil toprak alındı.
Başakşehir'de İçme suyu üretmek amacıyla 1991 yılında yapımına başlanan Sazlıdere Barajı çalışmaları sırasında, barajda kullanılmak üzere Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan 12 dönümlük alandan kil toprak alındı.
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