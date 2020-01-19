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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:14

20 Ocak Bakan'dan af ve ceza indirimi son dakika açıklaması! Af yasası son durum: On binlerce kişi tahliye olacak!

Af yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Mahkum ve ailelerinin merakla beklediği af yasası ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül şuan bir TV yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasına ilişkin tüm detayları takvim.com.tr olarak yazımızda derledik. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İnfaz düzenlemesinin detayları nasıl olacak? , , örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Halen ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suçlarda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı! Af ve infaz yasası...

Af yasası son durum nedir, ne zaman çıkacak? Soruları oldukça merak ediliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül şuan bir TV yayınında önemli açıklamalarda bulundu. ''İkinci yargı reformu için çalışıldı. İnfaz kanunu son hali verilecek. Bir infazla ilgili paket var. Bir de yargı strateji belgesi var. Türkiye'de herkesle görüştük. Yakın zamanda Meclis'e gelecek. Gelecek olan düzenleme bir af değil. Belli suçlarda hiç cezaevine girilmediği görülüyor. 18 ay ceza alan bazı suçlarda tahliye ediliyor ya da hiç cezaevine girmiyor'' şeklinde konuştu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İnfaz düzenlemesinin detayları nasıl olacak?

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