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  • 19.01.2020 09:28
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 09:34

7 ilde 9 sahada aranacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlara göre 'ya 7 ilde 9 sahada petrol arama ruhsatı verildi.

7 ilde 9 sahada petrol aranacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye leri Anonim Ortaklığına () 7 ilde 9 petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 9 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

Yüzölçümleri 14 bin 455 hektarla 61 bin 671 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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