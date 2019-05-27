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  • 27.05.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 09:19

'dan ikinci müjde! dan sonra bir rezerv daha bulundu

Geçtiğimiz günlerde Kanadalı bir şirket tarafından 'da 20 trilyon metreküplük rezervinin bulunmasının ardından, şimdi de 3 ayrı noktada kömür rezervi arama çalışmaları başlatıldı. Başlatılan çalışmaların ardından bölgede kömür rezervi de bulunduğu öğrenildi.

Trakya'da, 20 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulunmasının ardından bölgeden bir müjdeli haber daha geldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firma tarafından bir süredir Tekirdağ'ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren kömür rezervi arama çalışmaları sonuç verdi.

Edinilen bilgilere göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), birkaç ay önce Kapaklı ve Saray'da toplam 3 noktada kömür rezervi arama çalışmaları başlattı.

Yüklenici firma tarafından Kapaklı'nın Karlı ve Bahçeağıl Mahalleleri ile Saray'ın Kurdere Mahallesi'nde süren arama çalışmaları bir süre önce sonuç verdi.

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