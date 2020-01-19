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  • 20.01.2020 09:02
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:02

! 22 ayar , bilezik gramı, çeyrek, tam fiyatı! Altın fiyatı 20 Ocak son dakika...

Altın fiyatları son dakika... - arasındaki birinci aşama ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla oluşan iyimserliğe karşın altın fiyatları yatay seyrediyor. Dar aralıkta hareket eden altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram, çeyrek, bilezik gramı, tam ne kadar? İşte canlı altın fiyatları... Türkiye'de olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Peki, bugün , çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ocak canlı altın fiyatları...

Bugün canlı altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Bugün canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın fiyatları 20 Ocak Pazartesi günü yatay şekilde seyrediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından yatay seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Ocak canlı altın fiyatları...

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