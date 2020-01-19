Altın fiyatları son dakika... Bugün canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın fiyatları 20 Ocak Pazartesi günü yatay şekilde seyrediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından yatay seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Ocak canlı altın fiyatları...

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