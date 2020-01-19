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  • 20.01.2020 09:04
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:04

20 Ocak oldu? İşte güncel alım satım kuru! Son dakika düştü

Dolar - euro kaç TL? 20 Ocak 2020 en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada alış satış fiyatlarında son durum. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. İşte 13 Ocak güncel ... ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İşte güncel döviz alım satım kuru! Son dakika dolar kuru...

Dolar kuru son dakika düşüşte! İşte canlı döviz kurları

Dolar kuru son dakika: İran ve ABD ile yaşanan gerilim sonrasında dünyada yaşanan diğer gelişmeler sonrasında dolar kuru yükselmişti. Geçen hafta Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında ise dolar kuru düşmeye başladı. Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine devam eden dolar/TL haftanın son gününde 5,88 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor. Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı... BIST 100 endeksi ise, 119 bin 140 puana ulaşarak yaklaşık iki yılın zirvesini gördü. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir.

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