Dolar kuru son dakika: İran ve ABD ile yaşanan gerilim sonrasında dünyada yaşanan diğer gelişmeler sonrasında dolar kuru yükselmişti. Geçen hafta Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında ise dolar kuru düşmeye başladı. Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine devam eden dolar/TL haftanın son gününde 5,88 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor. Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı... BIST 100 endeksi ise, 119 bin 140 puana ulaşarak yaklaşık iki yılın zirvesini gördü. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir.

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