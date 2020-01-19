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  • 19.01.2020 13:04
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 13:11

Mahkumlara detayları belli oldu! Sırada -- var

Mahkumlara için düzenleme detayları belli oldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında infaz yasasından, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yargı refromlarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: ''İkinci yargı reformu için çalışıldı. İnfaz kanunu son hali verilecek. Bir infazla ilgili paket var. Bir de yargı strateji belgesi var. Türkiye'de herkesle görüştük. Yakın zamanda Meclis'e gelecek'' şeklinde konuştu. Sırada ise , ve yasaları var.

Mahkumlara af detayları belli oldu! Sırada taşeron-nafaka-ek gösterge var

Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin detayları belli oldu. Peki hangi suçlara af gelecek? Hangi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakıldı? Af düzenlemesi sonrası sırada ek gösterge, nafaka, taşeron düzenlemeleri var. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar hala gündemde yok. İşte detaylar. 10 yıl hapis cezası alan bir kişi, mevcut sistemde 5 yıl 8 ay hapiste kalıyor. Düzenleme ile bu süre 4 yıla düşürülecek ve denetimli serbestlikle serbest kalacak. Mevcut sistemde 1 yıl 8 ay hapis ezası alan kişiler cezaevine girmiyordu. Ancak yeni sistemde 1 ay ceza alan bile cezaevine girecek ve 12 gün hapis yatacak. İşte 19 Ocak mahkumlara af son dakika detayları ve Taşeron-Nafaka-Ek Gösterge EYT son durum takvim.com.tr'de

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