Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin detayları belli oldu. Peki hangi suçlara af gelecek? Hangi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakıldı? Af düzenlemesi sonrası sırada ek gösterge, nafaka, taşeron düzenlemeleri var. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar hala gündemde yok. İşte detaylar. 10 yıl hapis cezası alan bir kişi, mevcut sistemde 5 yıl 8 ay hapiste kalıyor. Düzenleme ile bu süre 4 yıla düşürülecek ve denetimli serbestlikle serbest kalacak. Mevcut sistemde 1 yıl 8 ay hapis ezası alan kişiler cezaevine girmiyordu. Ancak yeni sistemde 1 ay ceza alan bile cezaevine girecek ve 12 gün hapis yatacak. İşte 19 Ocak mahkumlara af son dakika detayları ve Taşeron-Nafaka-Ek Gösterge EYT son durum takvim.com.tr'de

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