Rekabet Kurumu, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi için araştırma başlattı.
Detaylar Geliyor..
Rekabet Kurumu, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi için araştırma başlattı.
Detaylar Geliyor..
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