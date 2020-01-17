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  • 18.01.2020 07:48
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 07:50

da son dakika hareketliliği! 18 Ocak ve ? Güncel döviz kurları

son dakika... Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası 5.85'in altına gerileyen dolar, dünkü kapanışta 5.89-5.90 lira aralığında işlem görmüştü. Dolar kuru 18 Ocak Cumartesi gününe 5,8866 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda ve , kaç TL oldu? İşte 18 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bu hafta dolar yüzde 0,29 değer kazanarak 5,8950 liraya, euro da yüzde 0,37 artarak 6,5440 liraya çıktı. Dolar dünkü kapanışta en düşük 5.8463 lira ve en yüksek 5.8927 lirayı gördükten sonra, 5.89 – 5.90 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5173 lira ve en yüksek 6.5438 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında işlem görmüştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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