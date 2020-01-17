Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bu hafta dolar yüzde 0,29 değer kazanarak 5,8950 liraya, euro da yüzde 0,37 artarak 6,5440 liraya çıktı. Dolar dünkü kapanışta en düşük 5.8463 lira ve en yüksek 5.8927 lirayı gördükten sonra, 5.89 – 5.90 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5173 lira ve en yüksek 6.5438 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında işlem görmüştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI