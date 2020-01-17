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Doğa’da işlem tamam

markasının sahibi olan 'nde bir süredir konuşulan devir işlemi gerçekleşti. Devir işlemi ticaret kayıtlarında tescil edildi.

Doğa’da işlem tamam
Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'nde bir süredir konuşulan devir işlemi gerçekleşti. Devir işlemi ticaret kayıtlarında tescil edildi. Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, Asist'in yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Başkanı olan Serhat Özeren, Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 'nde eğitim gören onbinlerce öğrenci ve aileleri ile bir süredir maaşlarını alamayan öğretmenler, kurumun satış sürecindeki belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyordu.

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