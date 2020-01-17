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  • 17.01.2020 17:39
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 17:42

ve haftayı nasıl kapattı? 17 Ocak canlı dolar ve oldu? İşte döviz kurları

ve haftayı nasıl kapattı? İstanbul serbest piyasada dolar 5,8590 liradan, avro 6,5260 liradan güne başladı. Bu kapsamda haftanın kapanış gününde dolar ve eurodaki güncel durum merakla araştırılıyor. Küresel piyasalar, azalan risklerle pozitif seyrini sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki, 17 Ocak canlı dolar ve oldu? İşte

Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı?

Vatandaşlar haftanın son işlem saatlerinde dolar ve euronun haftayı nasıl kapattığını merak ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8490 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5220 lira olmuştu. Merkez Bankası, dün politika faizini 0.75 puan indirmle yüzde 12'den yüzde 11.25'e düşürdü. Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar ve eurodaki güncel gelişmeler pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte 17 Ocak canlı dolar ve euro fiyatları

DOLAR VE EURO HAFTAYI NASIL KAPATTI?

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