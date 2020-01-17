Vatandaşlar haftanın son işlem saatlerinde dolar ve euronun haftayı nasıl kapattığını merak ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8490 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5220 lira olmuştu. Merkez Bankası, dün politika faizini 0.75 puan indirmle yüzde 12'den yüzde 11.25'e düşürdü. Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar ve eurodaki güncel gelişmeler pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte 17 Ocak canlı dolar ve euro fiyatları

DOLAR VE EURO HAFTAYI NASIL KAPATTI?