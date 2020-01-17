Faiz tek haneye gidiyor

Kur saldırısının ardından alınan önlemlerle dengelenme sürecinde sergilediği performansla büyüme patikasına geri dönen Türkiye ekonomisi, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile adeta makas değiştiriyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, art arda beşinci kez faiz indirimine gidildi. Politika faizi olan 1 haftalık repo faiz oranı 75 baz puanlık indirimle yüzde 11.25'e çekildi. Faiz indirimlerinin başta konut olmak üzere tüketici kredisi faizlerini de aşağı çekmesi bekleniyor.
"Merkez Bankası faiz indirirse dolar uçar" diyen lobi, dün de hayal kırıklığı yaşadı. Dolar, kararın ardından 5.85 liranın altına geriledi. Borsa da 122 bin 482 puanı görerek zirve yaptı.
"Merkez Bankası faiz indirirse dolar uçar" diyen lobi, dün de hayal kırıklığı yaşadı. Dolar, kararın ardından 5.85 liranın altına geriledi. Borsa da 122 bin 482 puanı görerek zirve yaptı.
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