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tek haneye gidiyor

Kur saldırısının ardından alınan önlemlerle dengelenme sürecinde sergilediği performansla büyüme patikasına geri dönen Türkiye ekonomisi, 'nın indirimleri ile adeta makas değiştiriyor.

Faiz tek haneye gidiyor
Kur saldırısının ardından alınan önlemlerle dengelenme sürecinde sergilediği performansla büyüme patikasına geri dönen Türkiye ekonomisi, 'nın indirimleri ile adeta makas değiştiriyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, art arda beşinci kez faiz indirimine gidildi. Politika faizi olan 1 haftalık repo faiz oranı 75 baz puanlık indirimle yüzde 11.25'e çekildi. Faiz indirimlerinin başta konut olmak üzere tüketici kredisi faizlerini de aşağı çekmesi bekleniyor.



"Merkez Bankası faiz indirirse dolar uçar" diyen lobi, dün de hayal kırıklığı yaşadı. Dolar, kararın ardından 5.85 liranın altına geriledi. da 122 bin 482 puanı görerek zirve yaptı.

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