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  • 17.01.2020 07:29
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 07:29

da son durum: Bugün ve ar oldu? 17 Ocak güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Dünkü kapanışta 5.85-5.86 lira aralığında işlem gören dolar/TL, 17 Ocak'a 5.8560 seviyesinde başladı. Piyasalarda gözler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine çevrildi. Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyorlar. Peki, bugün ve ar, kaç TL oldu? İşte 17 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.8377 lira ve en yüksek 5.8925 lirayı gördükten sonra 5.85-5.86 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5210 lira en yüksek 6.5776 lirayı gördükten sonra 6.52-6.53 lira aralığında işlem gördü. ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci piyasaların gündeminde. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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