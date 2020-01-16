Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimleri devam ediyor. Son dört aylık süreçe bakıldığında özellikle emlak piyasasında hareketlilik yaşanmaya devam ettiği görülüyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü açıkladı. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle satış rekoru kırılması bekleniyor. İşte güncel faiz oranları
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut için 0.79
Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.