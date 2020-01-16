Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimleri devam ediyor. Son dört aylık süreçe bakıldığında özellikle emlak piyasasında hareketlilik yaşanmaya devam ettiği görülüyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü açıkladı. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle satış rekoru kırılması bekleniyor. İşte güncel faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut için 0.79

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