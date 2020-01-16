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  • 16.01.2020 22:28
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 22:28

Dört ayda kredi faizlerinde peş peşe indirim yapıldı! TEB, Ziraat Bankası, QNB, kaç oldu?

Bankaların son dört ayda kredi faizlerinde yaptığı peş peşe indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kredi faizlerindeki indirimin devam etmesiyle birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşların araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görüldü. İndirim açıklamaları yakından takip edilirken bir banka daha müjdeli haberi yüz binlerce vatandaşla paylaştı. TEB, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı kaç oldu? İşte banka banka güncel

Kredi faizlerinde peş peşe indirim! İşte faiz oranları

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimleri devam ediyor. Son dört aylık süreçe bakıldığında özellikle emlak piyasasında hareketlilik yaşanmaya devam ettiği görülüyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü açıkladı. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle satış rekoru kırılması bekleniyor. İşte güncel faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut için 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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