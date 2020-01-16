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  • 16.01.2020 14:58
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 14:58

? 2020 GİB Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesi ne kadar?

2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemelerinde son viraja girildi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren konu ile ilgili detayları haberimizde derledik. GİB tarafından yapılan açıklamayla birlikte MTV son ödeme tarihi belli oldu. Peki, MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman? GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?

MTV ödeme son gün ne zaman? Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresinde son günlere girildiği açıklandı. Motorlu taşıtlar vergisinde 2020'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olmuştu. Peki, MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman? GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır? İşte cevaplar...

MTV 1. TAKSİT ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne dair tüm detayları yazımızda derledik. Konu ile ilgili detaylı bilgi için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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