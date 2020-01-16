MTV ödeme son gün ne zaman? Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresinde son günlere girildiği açıklandı. Motorlu taşıtlar vergisinde 2020'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olmuştu. Peki, MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman? GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır? İşte cevaplar...

MTV 1. TAKSİT ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne dair tüm detayları yazımızda derledik. Konu ile ilgili detaylı bilgi için diğer sayfaları ziyaret ediniz...