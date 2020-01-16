Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.01.2020 15:29
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 15:29

? Taşeron ve kamu işçicileri 2020 ilk ilave tediye ne zaman ödenecek?

? Taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödemeleri için araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. İşçilerin aldığı maaşa göre hesaplanan ilave tediye ödemeleri için resmi açıklama geldi mi? ? Taşeron ve kamu işçicileri 2020 ilk ilave tediye ne zaman ödenecek?

Tediye ödemeleri ne zaman?

Taşeron ve kamu işçicilerinin merakla beklediği tediye ödemeleri ne zaman? Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Tediye ödemeleri, 2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Peki, Tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron ve kamu işçicileri 2020 ilk ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tediye ödemeleri Ocak ve Haziran aylarında yapılacak. 2020 Ocak ayında yapılacak ilave tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olması bekleniyor. Karar yayımlandıktan sonra lk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak.

2019 yılında ve diğer yıllarda olduğu gibi işçilere 2020 yılında da ilave tediye ödemesi yapılacak. 2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde ilave tediye ödemesi yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTediye ödemeleri ne zaman? Taşeron ve kamu işçicileri 2020 ilk ilave tediye ne zaman ödenecek?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri