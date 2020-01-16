Taşeron ve kamu işçicilerinin merakla beklediği tediye ödemeleri ne zaman? Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Tediye ödemeleri, 2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Peki, Tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron ve kamu işçicileri 2020 ilk ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tediye ödemeleri Ocak ve Haziran aylarında yapılacak. 2020 Ocak ayında yapılacak ilave tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olması bekleniyor. Karar yayımlandıktan sonra lk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak.

2019 yılında ve diğer yıllarda olduğu gibi işçilere 2020 yılında da ilave tediye ödemesi yapılacak. 2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde ilave tediye ödemesi yapıldı.