Altın fiyatları son dakika... Çarşamba günü imzalanan ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk fazı sonrasında altın fiyatı, belirsizliklerin azalmasıyla birlikte düşüşe geçmişti. Piyasalarda bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı yakından takip edildi. Faiz kararı sonrası altın fiyatları yatay seyretti. Gözler şimdi ABD Başkanı Trump'ın azil sürecine çevrildi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte 16 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 16 Ocak güncel altın fiyatları...