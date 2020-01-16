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  • 16.01.2020 14:38
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 14:38

son dakika: Faiz kararı sonrası altın ne oldu? 16 Ocak gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk fazı sonrasında düşüşe geçen altın, Merkez Bankası faiz kararı sonrası yatay seyretti. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam oldu? İşte 16 Ocak ...

Altın fiyatları son dakika... Çarşamba günü imzalanan ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk fazı sonrasında altın fiyatı, belirsizliklerin azalmasıyla birlikte düşüşe geçmişti. Piyasalarda bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı yakından takip edildi. Faiz kararı sonrası altın fiyatları yatay seyretti. Gözler şimdi ABD Başkanı Trump'ın azil sürecine çevrildi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte 16 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 16 Ocak güncel altın fiyatları...

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