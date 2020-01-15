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  • 15.01.2020 08:21
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 08:21

Zamlı maaşlar yatıyor! 15 Ocak SSK Bağ-Kur ?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zam sonrası ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre, memur maaş katsayısının yüzde 5.49 artırılmasının ardından hesaplanan zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılacak. Emekli zamlı maaşların ne zaman ödeneceği gündemde. Peki, SSK Bağ-Kur memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tüm memur ve emeklilerin maaşı değişti. 3 Ocak'ta zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Memur ve emeklilere zamlı maaş ödemeleri, bu hafta başlıyor. Peki, SSK Bağ-Kur memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

MEMUR MAAŞ FARKI BUGÜN ÖDENECEK

Memur maaş katsayısının yüzde 5.49 artırılmasının ardından hesaplanan zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılacak. Ayrıca memurlara 14 günlük zam farkı da ödenecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, 17 Ocak'tan itibaren zamlı paralarını alacak. Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak.

İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihi...

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