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Paranızı unutmayın

Kurumu () emeklilere verdiği maaşlar dışında, çeşitli adlarla ödemeler yapıyor. Bu ödemelerin birçoğu sizin müracaatınız olmadan çıkarılıyor ve hesabınıza aktarılıyor. Müracaat etmeyi gerektiren ödemelerde de kararın çıkıp çıkmadığını yine takip etmek icap ediyor. Paraları almadığınızda belli bir süre sonra SGK'ya geri dönüyor.

Paranızı unutmayın
Sosyal () emeklilere verdiği maaşlar dışında, çeşitli adlarla ödemeler yapıyor. Annelere ödenen doğum parası, emzirme ödeneği, ölen sigortalıların yakınlarının aldığı cenaze yardımları, iş göremezlik ödenekleri bunlardan birkaçı. Bu ödemelerin birçoğu sizin müracaatınız olmadan çıkarılıyor ve hesabınıza aktarılıyor. Müracaat etmeyi gerektiren ödemelerde de kararın çıkıp çıkmadığını yine takip etmek icap ediyor. Paraları almadığınızda belli bir süre sonra SGK'ya geri dönüyor.

ZAMAN AŞIMINA DİKKAT!
SGK tarafından bağlanan gelir ve aylıklar eğer 12 ay içinde çekilmez ise bankalar bu hesapları SGK'ya bildiriyor. Hareketsiz görünen bu hesaplar öncelikle durdurularak paralar bloke ediliyor. Daha sonra hak sahiplerinin müracaatı halinde sorun gideriliyor ve ödemeler tekrar başlıyor. Bu tür unutulan paralar maaşlarda çok görülmese de yukarıda belirttiğimiz gibi ödeneklerde fazlaca rastlanıyor. 5 yıllık süre içinde hiçbir müracaat olmadığı takdirde paralar kuruma gelir olarak kaydediliyor. Ödenekleri görebilmek e-Devlet sisteminden çok kolay.

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