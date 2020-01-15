Memura yeni sistem! Çok çalışana çok maaş Kadro ve pozisyonlar yeniden tanımlanacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans sistemi kurulacak. Başarılı personel ödüllendirilecek. Çok çalışan, daha fazla maaş alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu kurumlarının etkin hizmet anlayışına uygun şekilde yenilenmesi yönündeki çağrısının ardından, görev tanımları yapma ve norm kadroları belirleme süreci başladı. Bu yıldan itibaren kamuda kadro ve pozisyonların görev tanımları yapılacak. Çalışanların yetkinlikleri belirlenecek. Norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek. Görev tanımları ve yetkinlikler esasında norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak.



ÖLÇÜM YAPILACAK

'Hedef ve yetkinlik' bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturulacak. Başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlamak üzere 'Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi' kurulacak. Derece-kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki tüm sorunlar çözülecek. Üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak. Performans ölçümü hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyetine göre ortaya konulacak. Ayrıca çalışandan beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyine göre de ölçümler yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel birimleri bu doğrultuda iş planı hazırlarken, kişisel gelişime yönelik eğitim programlarına da ağırlık verilecek.







KÜLLİYE'DE ÖNEMLİ BULUŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Memur- Sen heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede 5. Dönem süreci ve teklifler, KPDK görüşmeleri ve talepleri ile kamu personel sistemi konuşuldu.



Hazal ATEŞ 'ın kamukurumlarının etkin hizmetanlayışına uygun şekildeyenilenmesi yönündekiçağrısının ardından,görev tanımları yapma venorm kadroları belirlemesüreci başladı. Bu yıldanitibaren kamuda kadro vepozisyonların görev tanımlarıyapılacak. Çalışanlarınyetkinlikleri belirlenecek.Norm kadro çalışmalarıgerçekleştirilecek. Görevtanımları ve yetkinlikleresasında norm fazlasıpersonelin yenidenyerleştirilmesi yapılacak.'Hedef ve yetkinlik' bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturulacak. Başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlamak üzerekurulacak. Derece-kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki tüm sorunlar çözülecek. Üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak. Performans ölçümü hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyetine göre ortaya konulacak. Ayrıca çalışandan beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyine göre de ölçümler yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel birimleri bu doğrultuda iş planı hazırlarken,da ağırlık verilecek.önceki gün Memur-Sen heyetini kabuletti. CumhurbaşkanlığıKülliyesi'nde basınakapalı gerçekleşengörüşmede 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecive teklifler, KPDKgörüşmeleri ve talepleriile kamu personelsistemi konuşuldu. TÜM MANŞETLER