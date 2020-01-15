Memura yeni sistem! Çok çalışana çok maaş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu kurumlarının etkin hizmet anlayışına uygun şekilde yenilenmesi yönündeki çağrısının ardından, görev tanımları yapma ve norm kadroları belirleme süreci başladı. Bu yıldan itibaren kamuda kadro ve pozisyonların görev tanımları yapılacak. Çalışanların yetkinlikleri belirlenecek. Norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek. Görev tanımları ve yetkinlikler esasında norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak.
ÖLÇÜM YAPILACAK
'Hedef ve yetkinlik' bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturulacak. Başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlamak üzere 'Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi' kurulacak. Derece-kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki tüm sorunlar çözülecek. Üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak. Performans ölçümü hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyetine göre ortaya konulacak. Ayrıca çalışandan beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyine göre de ölçümler yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel birimleri bu doğrultuda iş planı hazırlarken, kişisel gelişime yönelik eğitim programlarına da ağırlık verilecek.
KÜLLİYE'DE ÖNEMLİ BULUŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Memur- Sen heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ve teklifler, KPDK görüşmeleri ve talepleri ile kamu personel sistemi konuşuldu.
Hazal ATEŞ
ÖLÇÜM YAPILACAK
'Hedef ve yetkinlik' bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturulacak. Başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlamak üzere 'Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi' kurulacak. Derece-kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki tüm sorunlar çözülecek. Üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak. Performans ölçümü hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyetine göre ortaya konulacak. Ayrıca çalışandan beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyine göre de ölçümler yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel birimleri bu doğrultuda iş planı hazırlarken, kişisel gelişime yönelik eğitim programlarına da ağırlık verilecek.
KÜLLİYE'DE ÖNEMLİ BULUŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Memur- Sen heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ve teklifler, KPDK görüşmeleri ve talepleri ile kamu personel sistemi konuşuldu.
Hazal ATEŞ
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