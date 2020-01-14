Devlet memurları ve sözleşmeli personelin öğle yemeğine asgari olarak ne kadar ödeme yapacağı belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15/01/2020 tarihinden 14/01/2021 tarihine kadar;
Devlet memurları ve sözleşmeli personelin öğle yemeğine asgari olarak ne kadar ödeme yapacağı belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15/01/2020 tarihinden 14/01/2021 tarihine kadar;
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