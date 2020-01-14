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  • 15.01.2020 07:46
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 07:50

ve leri ilgilendiriyor! Yemek ücreti yönetmeliği değişti | Memur ve sözleşmeli personel 2020 asgari yemek tutarları

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararla 2020 yılında öğle yemeği servisinden yararlanacak olan lardan ve den alınacak asgari yemek tutarlarından değişikliğe gidildi. Memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak yeni yemek tutarları açıklandı.

Devlet memurları ve sözleşmeli personelin öğle yemeğine asgari olarak ne kadar ödeme yapacağı belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15/01/2020 tarihinden 14/01/2021 tarihine kadar;

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