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  • 15.01.2020 12:19
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 12:19

Son dakika: Avrupa ları güne karışık seyirle başladı

Son dakika haberi... Avrupa ları güne karışık bir seyirle başladı. Analistler, ile arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasına dair detayların belirsiz olması nedeniyle yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret etti. Bugün veri takviminin yoğun olduğunu anımsatan analistler, 'nın 2019 yılında yüzde 0,6 ile beklentiler paralelinde büyümesinin ardından Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve 'de verilerinin beklendiğini ifade etti.

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 kazançla 419,67 puanda, 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 artışla 7.630,22 puanda seyrediyor.

'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 azalışla 13.445,41 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 9.512,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 kayıpla 6.037,63 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 gerileyerek 23.849,05 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 1,3008, avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,1127 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ile arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasına dair detayların belirsiz olması nedeniyle yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret etti.

Öte yandan İngiltere'de sürecine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'ın bağımsızlık referandumu yapabilme yetkisi isteğini geri çevirmesinin ardından konuyla ilgili haber ve açıklamalar takip ediliyor.

Bugün veri takviminin yoğun olduğunu anımsatan analistler, Almanya'nın 2019 yılında yüzde 0,6 ile beklentiler paralelinde büyümesinin ardından Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de verilerinin beklendiğini ifade etti.

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