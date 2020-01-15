Borsa İstanbul 121 bin 579 puan ile tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Yükseliş serisine 2020 yılında da devam eden Borsa İstanbul en son 29/01/2018 tarihinde 121 bin 531 puanı görmüştü.

Ekonomideki olumlu gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul'a da yatırımcıların ilgisi artmaya başladı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.

Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.