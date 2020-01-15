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  • 15.01.2020 11:53
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 11:58

Son dakika: Dev otomobil firması Toyota'dan şok karar! 700 bin aracı geri çağırıyor

Son dakika haberine göre otomobil üreticisi Toyota, 'de 2018 ve 2019 yılında sattığı 696 bin aracı potansiyel yakıt pompası arızası nedeniyle geri çağırdı. Markanın lüks segment temsilcisi 'u da içeren nın hibrit araçları kapsamadığı bilgisi verildi.

Dev otomobil firmasından şok karar! 700 bin aracı...

Toyota ve 'dan yılın en büyük sı geldi. otomobil devi Toyota ve alt markası Lexus yüksek hızlarda araçların durmasına kadar varacak sorunlar çıkarması muhtemel olan yakıt pompası sorunu nedeniyle 'de son iki senede satılan 696 bin aracı geri çağırdı. Hibrit olmayan araçların geri çağrıldığını belirten marka, arıza ile aracın tekleyebileceğini, hatta durabileceğini belirtti.

KAZAYA NEDEN OLUR MU?
Yakıt pompası arızasının şimdiye kadar herhangi bir kazaya neden olup olmadığı sorusunu cevapsız bırakan Toyota, aracın arızayla birlikte tekleme yapabileceğini ve ekranlarında çeşitli uyarılar verebileceğini bildirdi. Markadan yapılan açıklamaya göre geri çağırmada şu modeller kapsam içinde bulunuyor: Toyota 4Runner, Sequoia, Land Cruiser, Sienna, Tacoma, Tundra, Avalon modelleri ve markanın lüks segmentinde bulunan Lexus'un LS 500, 350, ES 350 , IS 300, LC 500, 350, RC 300, NX 300, RX 350L ve GS 300 modelleri. Toyota ile yaptığımız görüşmede, geri çağırmanın Türkiye'de satılan araçlar için söz konusu olmadığı belirtildi.

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