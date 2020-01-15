Borsa’da rekor Yükseliş trendini son dönemde hızlandıran Borsa İstanbul'da endeks rekorlarını sürdürüyor. BİST 100 Endeksi, dün 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 121 bin 504 puanı gördü.

Yükseliş trendini son dönemde hızlandıran Borsa İstanbul'da endeks rekorlarını sürdürüyor. BİST 100 Endeksi, dün 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 121 bin 504 puanı gördü. Endeks, günü yüzde 0.98 değer kazancıyla 121 bin 423 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. TÜM MANŞETLER